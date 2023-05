Bebê dá entrada em hospital com fratura na cabeça e polícia suspeita de maus-tratos

Um bebê, de apenas 7 meses, deu entrada com sinais visíveis de maus-tratos no Hospital Municipal de Chapadão do Sul. Ele estava com uma fratura no crânio, no entanto, a mãe da criança não soube dizer o que teria acontecido.

Conforme as informações do site O Correio News, a Polícia Militar foi acionada para ir até o Hospital Municipal da cidade onde uma possível vítima de maus-tratos teria dado entrada na última terça-feira (9). Por conta da gravidade do ferimento, o bebê precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Ao ser questionada pelas equipes policiais, a mãe informou ter percebido um inchaço na lateral direita da cabeça do bebê, porém, não soube informar o que teria acontecido. Ainda conforme a mãe, apesar da pouca idade, a criança já é muito ativa e cai bastante.

Por conta da suspeita de maus-tratos, o Conselho Tutelar foi acionado e o caso será investigado pelas equipes da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Deixe seu Comentário

Leia Também