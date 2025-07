Bebê de 1 ano é encontrado morto após se afogar em balde com água em Campo Grande

Um bebê, de apenas 1 anos, morreu afogado em um balde com água durante a tarde de terça-feira (22), na Rua Dos Palmitais, localizada no Bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o pequeno estava em casa com os irmãos de 7, 8 e 11 anos, e o pai, de 35 anos. Em determinado momento do dia, o homem resolveu ir deitar um pouco para descansar, deixando as crianças assistindo televisão na sala do imóvel.

Porém, pouco tempo depois, ele foi acordado pelo enteado de 11 anos. O menino estava aos prantos, com o bebê no colo, todo molhado e já ‘molinho’. Ao ver a cena, o homem tentou acordar o bebê, mas como não conseguiu correu por cerca de 1200 metros com a criança no colo até o Posto de Saúde do bairro Macaúbas. Como a unidade de saúde não conta com suporte de emergência, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, constatando o óbito.

No imóvel, as equipes da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) encontraram o balde com uma lâmina de água de aproximadamente 15 cm. Além da água, o balde tinha um lápis, um sapatinho infantil e uma tampa de iogurte.

Para as equipes policiais e para a perícia, o menino de 11 anos contou que estava vendo televisão quando deu falta do irmão. Ao procurá-lo, o encontrou com parte do corpo dentro do balde, com a água cobrindo todo seu rosto e já desfalecido.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e será investigado.

