Bebê de 1 ano é internado e fica 'chapado' após comer brigadeiro com maconha em MS

Uma criança, de 1 ano e 6 meses, ficou ‘chapada’ e precisou ser internada durante a noite de domingo (19) após comer brigadeiro com maconha na cidade de Três Lagoas.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site RCN 67, a genitora da criança, de 26 anos, detalhou ter preparado o doce. Sem detalhar como, ela contou para equipe médica da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade que o pequeno ingeriu duas colheres do doce.

Por conta disso, apresentou sintomas de letargia e choro contínuo, fazendo a genitora procurar atendimento. Após contar o que teria acontecido, os médicos acionaram a Polícia Civil e o Conselho Tutelar. Percebendo o que teria feito, a mulher tentou retirar a criança a força do atendimento, se escondendo com ela o banheiro feminino destinado aos funcionários da unidade.

Ainda segundo o site, a conselheira tutelar responsável interveio e determinou que o menor permanecesse sob cuidados médicos até estabilização do quadro clínico.

Antes de falar a verdade, a mulher chegou a dizer que o menor estava apresentando reação alérgica ao consumir um doce preparado com ovo.

O menino foi avaliado por profissionais de saúde e permaneceu em observação, acompanhado por uma cuidadora designada pela unidade. Devido toda situação, a criança foi retirada dos cuidados da mãe e entregue à avó materna, conforme determinação das autoridades de proteção à infância.

O caso está sendo investigado como maus-tratos no contexto de violência doméstica. A genitora da criança foi solta após prestar esclarecimentos as autoridades.

