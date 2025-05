Bebê de 1 ano é socorrido às pressas após tomar comprimidos de clonazepam no Pantanal

Uma criança, de 1 ano e 6 meses, foi socorrido às pressas após tomar comprimidos de clonazepam, medicamento usado para evitar crises convulsivas e com propriedades sedativas. O caso aconteceu durante a quinta-feira (8), uma fazenda, no Pantanal da Nhecolândia.

Conforme as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas e realizada o resgate no Porto da Manga, distante 70 km da área urbana de Corumbá, pois o bebê havia sido levado até o local pelos familiares.

O menino apresentava sintomas de sonolência excessiva, desmaio e episódios de vômitos. Depois do atendimento emergencial, ele foi levado até o Pronto-Socorro da cidade.

A genitora detalhou aos militares que a criança pegou uma caixinha de guardar remédios, ficou manuseando uma cartela e acabou engolindo alguns comprimidos.

