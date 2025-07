Bebê de 1 ano escapa da morte após engasgar e ser salvo por socorristas da MSVia em MS

O pequeno Victor Miguel Fernandes, de 1 ano e 6 meses, foi salvo por socorristas da MSVia, uma empresa da Motiva, após se engasgar em Rio Verde do Mato Grosso. O caso veio à tona nesta sexta-feira (11), no Dia do Socorrista.

Conforme as informações divulgadas pela concessionária, o incidente aconteceu durante o almoço. Durante o engasgo, a mãe do menino correu até a base de atendimento da MSVia, buscando socorro.

Ela lembra com emoção do momento em que percebeu o filho voltou a respirar. “Eu senti um alívio e um agradecimento enorme. Agradeço por meu filho estar vivo ainda. Eles são heróis e são importantes para minha família e para muitas. Sem eles, não sei o que seria do meu filho. Tenho uma enorme gratidão por todos”, disse.

A cena mobilizou a equipe de resgate, formada pelos socorristas Wesley Fernandes, Lucas Ferreira e Fernando Morais, que viram a jovem chegar com o filho desmaiado nos braços.

Rapidamente, a equipe iniciou manobras de desobstrução das vias aéreas. Na segunda tentativa, a criança voltou a respirar. Posteriormente, mãe e filho foram encaminhados para o hospital da cidade, onde o pequeno recebeu atendimento.

Para o socorrista Wesley, o atendimento foi também pessoal. “Já vivi algo parecido com a minha filha. Um vizinho ajudou e isso me motivou a estar do outro lado hoje. Quando vi o menino chorar, a mãe ficou tão feliz e chorava ao mesmo tempo. Foi indescritível.”

Larissa finaliza dizendo do quão importante lembrar desses profissionais e que os condutores que trafegam pela BR-163 sigam com atenção pela rodovia. “Eu diria para que os motoristas sigam as orientações de trânsito, tenham cuidado e caso um dia precisarem, eu sei que os nossos socorristas estarão prontos para atender. A nossa vida é muito importante”.

A concessionaria conta com mais de 180 socorristas atuando ao longo da rodovia, distribuídos as Bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). O serviço é prestado 24h por dia.

