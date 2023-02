Bebê de 1 ano fica em estado grave após bater a cabeça na tampa de uma fossa

Brincadeira com o irmão mais velho terminou com um bebê, de apenas 1 ano e 2 meses, com traumatismo craniano após bater a cabeça na tampa de uma fossa. O caso aconteceu no bairro Santa Ana, em Pedro Juan Caballero na tarde de terça-feira (7).

De acordo com o Ponta Porã News, a criança acabou desmaiando por causa do impacto com o concreto. Ela foi socorrida pela mãe até o Hospital Regional do município.

Por conta do estado de saúde do bebê, foi necessário fazer a transferência para Assunção, capital do Paraguai, nesta quarta-feira (8).

O caso foi registrado em uma delegacia de Pedro Juan Caballero e é acompanhado pela defensora pública da Criança e do Adolescente, Roseli Echeguren.

