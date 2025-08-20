Menu
Polícia

Bebê de 1 ano, filho de escrivão da Polícia Civil, morre em Nova Andradina

A causa da morte não chegou a ser divulgado pelos familiares

20 agosto 2025 - 16h51Brenda Assis
O pequeno morreu na terça-feiraO pequeno morreu na terça-feira   (Reprodução)

O filho do escrivão de Polícia Civil Hugo Yano, lotado na Delegacia de Nova Andradina, Augusto Antônio Yano, de 1 ano, faleceu na terça-feira (19). A casa da morte não chegou a ser divulgada.

A comunicação da morte foi feita pela PCMS através de uma nota de pesar, lamentando a partida do pequeno.

“Neste momento de dor, a Polícia Civil se solidariza com familiares e amigos, expressando condolências e desejando força para enfrentar essa irreparável perda”, diz o texto.

O velório está sendo realizado no Velório Municipal e o sepultamento foi realizado nesta quarta-feira (20), no Cemitério Municipal Santa Bárbara, em Nova Andradina.

