Bebê de 1 ano ingere maconha do pai e é internado com intoxicação

Na noite desta terça-feira (17) um bebê de 1 ano foi levado para a Santa Casa de Campo Grande, após ter ingerido maconha que pertence ao seu pai de 35 anos. O proprietário da droga foi encaminhado para a delegacia, e responderá por lesão corporal dolosa.

A criança mora com os pais no bairro Aero Rancho, foi levado para Centro Regional de Saúde (CRS) da região por volta das 21 horas, no local ele estava meio sonolento e foi estimulado por um médico começou a chorar bastante, em seguida foi encaminhado para a Santa Casa, onde foi internado em observação.

A criança esta consciente na pediatria do hospital. A mãe falou que provavelmente o bebê ingeriu maconha que era de seu marido e que ele deve ter deixado cair no chão e a criança encontrado.

As afirmações da mulher foi confirmada pelo homem, que falou que é usuário de drogas. O pai da criança foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol. O Conselho Tutelar foi acionado.

Deixe seu Comentário

Leia Também