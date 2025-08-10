Menu
Polícia

Bebê de 1 ano morre ao se afogar em piscina em Dourados

Ela teria conseguido sair de dentro de casa e acessar o quintal, caindo dentro da água

10 agosto 2025 - 10h11

Uma menina, de apenas 1 anos, morreu afogada durante a tarde de sábado (9) em uma piscina na Sitioca Bela Vista, em Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, a pequena estava no local acompanhada dos pais quando, por motivos ainda desconhecidos, conseguiu sair pela porta e andar pelo quintal.

Em determinado momento, ela teria caído na piscina. Não é explicado em que momento os pais deram falta da menor e passaram a procurá-la. Após ser encontrada, dentro da água, a criança foi socorrida às pressas e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados.

Momentos depois, as equipes médicas constataram a morte da pequena. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

