Bebê de 1 ano morre ao ser atingido por tiro acidental

O pequeno Yuri Oliveira de Jesus, de apenas 1 ano e 8 meses, morreu após ser atingido por um tiro de espingarda na Aldeia Santana, em Ilhéus, no sul da Bahia. A suspeita é de que ele mesmo tenha efetuado o disparo acidental no final da tarde de segunda-feira (7).

As informações iniciais, apontam que o menino estava em casa com a mãe e os irmãos. Em determinado momento, a mulher foi para a cozinha com a filha de 3 anos, quando ouviu o disparo da arma de fogo e correu até o quarto, encontrando o bebê já ferido.

A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) foi acionada para ajudar o socorro. Em direção ao Hospital Materno-Infantil de Ilhéus, a ambulância quebrou e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para terminar o percurso, que tem cerca de 20 km no total.

No entanto, o pequeno acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu antes mesmo de chegar até a unidade de saúde. O corpo de Yuri foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus, onde será necropsiado.

Em depoimento, a mãe disse que o bebê havia entrado no quarto, subido em um cômodo e pegado a arma, que pertence ao pai da vítima. A Polícia Civil não informou se a arma é regularizada, mas disse que a casa passou por perícia.

O caso foi registrado como disparo como acidental e segue sendo investigado pelas autoridades locais.



