Bebê de 1 ano morre com 90% do corpo queimado após explosão de chapa de bife em MS

A pequena Luísa Manoela, de apenas 1 aninho, morreu após ter mais de 90% do corpo queimado durante a explosão em uma chapa de fritar bifes no bairro Sidrolar, em Sidrolândia.

Conforme as informações do site Sidrolândia News, o acidente aconteceu na noite do dia 26 de janeiro, quando familiares estavam tentando reacender a chapa utilizando álcool.

O Corpo de Bombeiros explicou que a explosão ocorreu porque um dos compartimentos do equipamento ainda continha vestígios de chama. "O fogo foi colocado em um compartimento apagado, mas o outro ainda tinha vestígios de chama. Quando o álcool foi adicionado, houve a explosão".

Socorrida em estado grave, Luísa foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internada no CTI (Centro de Terapia Intensivo) por quase duas semanas. Porém, a pequena não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

