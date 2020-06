Bebê de 1 ano morre na Santa Casa após ser internada por afogamento

A pequena Maria Luiza Santos Brinhel, 1 ano, faleceu nesta quinta-feira (18), na Santa Casa de Campo Grande após ter se afogado em uma piscina.

Maria Luiza deu entrada no hospital no dia 26 de março, após ter se afogado em uma piscina de casa, ela ficou internada por 23 no CTI do hospital em estado grave.

Segundo a assessoria do hospital, a bebê sofreu uma parada cardiorrespiratória ontem (18), os médicos tentaram reanimar Maria, mas não tiveram sucesso.

