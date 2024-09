Bebê de 1 ano que está doente é resgatado em ação da Marinha com o Corpo de Bombeiros

Um bebê, de apenas 1 ano, precisou ser resgatado pela Marinha do Brasil, após solicitação do Corpo de Bombeiros Militar durante a tarde de terça-feira (10), em Ladário, cidade localizada na divisa entre os Estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, a criança estava apresentando um quadro de febre, diarreia e desidratação há quatro dias. Diante da situação, a criança foi resgatada por uma aeronave do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste (EsqdHU-61), organização militar subordinada ao Comando do 6º Distrito Naval.

Todo o deslocamento foi feito com acompanhamento de um médico do Hospital Naval de Ladário. Na chegada ao heliponto do EsqdHU-61, uma ambulância do Corpo de Bombeiros seguiu com o bebê para a Santa Casa de Corumbá.

EVAM - A Marinha do Brasil esclarece que o resgate de vítimas, feito por meio de EVAM, empregando helicópteros do Com6ºDN, é uma ação de cooperação com o Corpo de Bombeiros e sua realização ocorre eventualmente em locais onde o acesso é difícil ou inviável via terrestre e em caso de comprovada emergência.

O voo depende, ainda, de diversos fatores, como condições meteorológicas, utilização da aeronave em período diurno, distância do sinistro, entre outros.

