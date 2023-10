Bebê de 10 meses fica em estado grave ao ser atingido por fogos de artifício

Um bebê de 10 meses ficou gravemente ferido após ser atingido por fogos de artifício. O acidente aconteceu nesse domingo (1º) em Cabedelo, na Paraíba, durante a comemoração da vitória de um conselheiro tutelar da região. A vítima está internada no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, e o estado de saúde é considerado estável.

Em entrevista à TV Cabo Branco a mãe do bebê contou que havia acabado de dar banho no filho, quando houve o acidente. “A gente tinha escutado de longe que eles vinham soltando fogos. Eu não cheguei nem no portão direito quando meu marido gritou que soltaram fogos dentro de casa. Eu reclamei com as pessoas e, quando voltei, vi que ele estava cheio de sangue. Uma pessoa da própria carreata que socorreu e me trouxe com o bebê”, relatou.

Segundo informações do médico Eduardo Borges, os fogos atingiram o braço esquerdo do bebê, onde teve cometimento da parte vascular e muscular. “Internamos essa criança ontem a noite e já iniciamos os primeiros atendimentos. Hoje de manhã foi realizada a primeira cirurgia para a remoção de todo tecido desvitalizado”, disse.

Ainda de acordo com Eduardo, o estado do bebê é considerado grave. “Foi uma queimadura muito agressiva, ainda teve os estilhaços do material, que estão em múltiplos pontos do braço e inclusive na face”, concluiu o médico.

