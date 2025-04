Bebê de 10 meses morreu de broncopneumonia após ser retirada de UPA sem autorização

A pequena Izabela Pietra Rodrigues Dos Santos, de apenas 10 meses, morreu devido a um quadro de insuficiência respiratória decorrente de uma broncopneumonia. Ainda assim, seus pais, de 23 e 38 anos, foram presos em flagrante por homicídio culposo durante a manhã desta segunda-feira (14).

Conforme as informações policiais, a captura dos autores foi feita pela Polícia Militar e a formalização da prisão foi feita pela Polícia Civil, na DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

O caso – na madrugada de hoje os pais da criança a levaram no Corpo de Bombeiros do Tijuca, que a levaram até à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do bairro Universitário, mas, apesar dos esforços de reanimação, a bebê não resistiu e faleceu. A Polícia Militar foi acionada e conduziu os envolvidos para a DEPCA, que deu início à investigação, se deslocando até a residência da família, no bairro Tijuca.

No local, foram realizados os primeiras atos investigativos e exames periciais. A casa foi encontrada em condições insalubres, com muita sujeira e desorganização.

Laudo preliminar do órgão oficial de perícia apontou que a causa da morte foi insuficiência respiratória decorrente de broncopneumonia. O prontuário médico hospitalar da vítima também foi analisado e verificou-se que na última sexta-feira (11), a criança já havia apresentado dificuldades respiratórias e foi levada pelos pais a uma unidade de saúde.

Após atendimento inicial e realização de exames na UPA Universitário, a criança foi colocada em observação, no entanto, os pais a retiraram do local sem autorização médica, mesmo diante da gravidade do quadro clínico.

Desde então, a menina não foi mais levada a nenhuma unidade de saúde e permaneceu em casa até a data de hoje, quando já chegou desfalecida na unidade do Corpo de Bombeiros. Uma testemunha relatou à polícia que os pais seriam usuários de drogas e negligentes nos cuidados com os filhos.

Diante das evidências, a autoridade policial, delegado Roberto Carlos Morgado Filho, lavrou o flagrante do casal, que deverá passar por audiência de custódia. Ainda segundo o delegado, foi instaurado um inquérito policial que também deverá apurar o crime de maus tratos qualificado, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos de idade

