Polícia

Bebê de 11 meses não resiste a afogamento e morre em hospital de Campo Grande

Caso aconteceu na casa dos pais da vítima, na cidade de São Gabriel do Oeste,

17 outubro 2025 - 07h10Luiz Vinicius

O bebê, de 11 meses, socorrido em estado gravíssimo durante a quinta-feira, dia 16 de outubro, em São Gabriel do Oeste, não resistiu ao afogamento e morreu no decorrer do dia no hospital da Santa Casa de Campo Grande.

Ele havia sido estabilizado na cidade interiorana e vindo para a capital para receber um melhor tratamento durante a recuperação, no entanto, ele não resistiu as complicações provocadas pelo afogamento.

Segundo o Idest, quando o bebê foi socorrido, pelos próprios pais, foi encaminhado para a unidade de saúde do município, onde começaram as manobras de reanimação na vítima.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e deu continuidade aos protocolos de parada cardiorrespiratória. Em seguida, o bebê foi encaminhado ao hospital municipal, onde foi entubado e preparado para transferência a Campo Grande.

Porém, mesmo estando internado, a vítima não resistiu. O site local ainda informou que as circunstâncias do afogamento não foram esclarecidas.

Assim, o caso ficará a cargo da Polícia Civil.

