Bebê de 2 anos é socorrido em estado grave ao se afogar na piscina de casa

Uma criança, de aproximadamente 2 anos, foi socorrida em estado grave após se afogar na piscina de casa durante a tarde de domingo (17), no Bairro Capilé, em Nova Andradina.

Conforme as informações iniciais, a criança estava em casa quando acabou caindo na água. Ele foi visto por familiares, que o tiraram de dentro da piscina, fazendo o acionado do Corpo de Bombeiros na sequência.

Os militares prestaram os primeiros socorros ao pequeno ainda no local, levando a criança as pressas para o Hospital da Cassems (Caixa de Assistência ao Servidor do Estado de Mato Grosso do Sul). Segundo o Nova News, ele deu entrada em estado gravíssimo.

Porém, devido ao seu estado de saúde, precisou ser transferido para uma unidade hospitalar da cidade de Dourados.

