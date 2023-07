Bebê de 2 meses fica ferido em capotamento na Capital

No final da tarde desta sexta-feira (21), um acidente entre dois carros deixou quatro pessoas feridas no bairro Ana Maria do Couto, incluindo um bebê de dois meses. Além do bebê que foi socorrido com sangramento na cabeça, outras duas crianças de 4 e 8 anos ficaram feridas, e também o motorista de um dos veículos que estava em alta velocidade.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida José Barbosa Rodrigues com a Rua Edmir Padial Júnior, e com o impacto da batida, um dos veículos capotou. O motorista de um dos carros ficou ferido e foi encaminhado para a Santa Casa. As crianças e o bebê foram encaminhadas para a UPA - (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Vila Almeida, junto com a avó e a mãe que estava no veículo mas não se feriu.

O pai das crianças também não teve ferimentos e permaneceu no local, aguardando a chegada do do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar para esclarecimentos.

Conforme as informações adquiridas no local pela equipe de reportagem, um veículo Prisma e um Corsa seguiam pela Avenida José Barbosa Rodrigues, quando o Corsa branco 'rampou' o quebra molas, perdeu o controle do veículo e bateu na traseira do Prisma, fazendo o carro capotar na pista.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista do Chevrolet Corsa estava aparentemente embriagado e em alta velocidade. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa antes da chegada da Polícia Militar, por isso, não chegou a realizar o teste do bafômetro.

Deixe seu Comentário

Leia Também