Polícia

Bebê de 42 dias morre ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe na fronteira

Após matar o filho, ela tentou tirar a própria vida e ficou com a criança no colo aguardando a morte, no entanto foi socorrida e presa

12 setembro 2025 - 14h11Brenda Assis

Um bebê de apenas 42 dias de vida morreu ao ser esfaqueado várias vezes pela mãe, uma jovem de 21 anos, em uma casa localizada na cidade de Ñemby, Departamento Central do Paraguai, a 469 quilômetros da fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site ABC Color, quando os policiais chegaram até o imóvel alugado encontraram a mulher caída no chão, toda ensanguentada e com o bebê no colo.

Os dois tinham diversos ferimentos pelo corpo, já que depois de esfaquear o filho ela tentou tirar a própria vida. Eles foram socorridos pelos bombeiros, que prestaram os primeiros socorros aos dois e os encaminharam para o hospital.

Após receber os atendimentos médicos, a mulher foi liberada e presa, já que a morte da criança foi constatada horas depois. Ele foi atingido por dois golpes no peito e um na barriga.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

