Bebê de 6 meses morre após ter sangramento nasal e hematomas na cabeça em Terenos

Um bebê, de apenas 6 meses, morreu após ter sangramento nasal e um possível hematoma na cabeça. O caso aconteceu na tarde de sábado (31), em Terenos.

Conforme o boletim de ocorrência, a criança estava aos cuidados do tio, também menor de idade. O menino relatou que os dois estavam deitados em um colchão no chão da sala quando notou a criança sangrando pelo nariz. Ao olhar melhor, encontrou um hematoma na cabeça do bebê.

Assustado, ele correu até a casa da mãe, avó da criança, que rapidamente o encaminhou para o posto de saúde da cidade. Após 30 minutos de manobras de reanimação, ele apresentou melhora no quadro clínico e foi transferido às pressas para a Santa Casa de Campo Grande.

No entanto, faleceu momentos depois de dar entrada no hospital. O caso foi todo acompanhado pelas equipes da Polícia Civil de Terenos e dos órgãos responsáveis.

O caso foi registrado como maus-tratos, se do fato resulta a morte na delegacia local e será investigado.

Apesar da tipificação, não consta no registro policial qualquer outra lesão além da mencionada pelo tio da vítima.

