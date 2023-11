Bebê de 7 meses morre ao passar mal dentro de ônibus de viagem em Corumbá

Um bebê, de apenas 7 meses, morreu dentro de um ônibus de viagem na madrugada desta quarta-feira (22), na BR-262, em Corumbá. O veículo fazia o itinerário São Paulo/Corumbá.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, o bebê estava viajando com os pais. A família seria de origem angolana. Os pais contaram à polícia que o pequeno começou a tossir e vomitar, faltando uma hora para chegar na cidade de Corumbá.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, constatando o óbito do pequeno, que ainda assim foi encaminhado para o pronto-socorro do município.

Ainda para as autoridades, de acordo com o site Diário Corumbaense, os pais do bebê disseram que estavam mudando de São Paulo para Corumbá, e que antes da viagem, o bebê havia passado por um médico. Na unidade de saúde, o doutor havia então receitado alguns medicamentos, caso o menino passasse mal. Um dos remédios prescritos foi uma dipirona.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na 1ª Delegacia de Polícia Civil.

