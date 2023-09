Bebê de 8 meses se afoga em piscina durante distração da mãe na Capital

Um bebê de 8 meses foi levado às pressas na tarde desta terça-feira (19) para a Unidade de Saúde da Família (USF) Macaúbas, localizada na Avenida dos Cafezais, após cair dentro de uma piscina de um espaço de festas.

O primeiro sargento Nunes, do Corpo de Bombeiros, chegou no local ainda cianótica - quando existe uma coloração azulada da pele, lábios e unhas pela falta de oxigênio, porém, recebeu atendimento médico e passa bem no momento.

“A criança foi trazida pela mãe, acho que inclusive pegou uma carona, a criança chegou cianótica, que é arroxeada, mas de pronto foi atendida pelo pessoal da USF”, explicou.

O militar destaca que deve haver cuidados redobrados com crianças em locais como piscinas ou qualquer tipo de corpo de água, já que existe a chance de afogamento.

“O cuidado, ainda mais em beira de água, um ambiente hostil para todos nós, tem que ter cuidados redobrados, ainda mais crianças, que não tem noção de perigo”, finalizou o primeiro sargento.

A informação inicial é que a mãe estava em um ambiente de festas junto do bebê, e em um momento de distração, deixou a criança sem supervisão na beira de uma piscina, momento em que a criança caiu na água.

A mãe, ao ver o seu filho cair na água, o resgatou de imediato e o levou às pressas até a USF.

No local, o bebê foi tratado pela equipe médica. Familiares da criança se reuniram no local e compartilhavam preocupação sobre o estado de saúde do bebê, que apesar do susto, passa bem no momento.

Ele foi encaminhado para a Santa Casa, onde mais exames serão realizados.

