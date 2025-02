Bebê de 9 meses é encontrada engatinhando em rodovia após mãe ser morta a tiros

Uma menina, de apenas 9 meses, foi resgatada após ser encontrada engatinhando sozinha em uma deserta na província de Santa Elena, no Equador, após sua mãe ser assassinada. O caso teria acontecido no sábado (1°).

Conforme o site Primicias, Rosa Yanina Vargas, de 28 anos, morava em Guayaquil, tinha viajado a Santa Elena para visitar parentes na paróquia de Anconcito. As investigações apontam que ela foi sequestrada enquanto ia para a casa dos parentes. Depois disso, a mulher acabou sendo morta com tiros na região da cabeça. Além disso, ela tinha ferimentos nas mãos, o que indicava que talvez tenha tentado se defender do autor.

Depois de matar a jovem, sua filha foi abandonada na estrada. A neném foi encontrada entre as paróquias de Atahualpa e Ancón, em uma rua pouco movimentada. Ela estava com as roupas ainda limpas, sugerindo que havia acabado de ser deixada no local.

Segundo a Polícia Nacional do Equador, unidades operacionais localizaram a bebê graças a um alerta de moradores da região. Após avaliação médica, a menina foi entregue à avó materna, pois seu pai também é falecido, devido a uma doença não especificada.

"Foi muito doloroso para nós. Não acredito que houve tamanha crueldade em assassinar essa mulher e deixar sua filhinha nessas condições", disse Lorenza Catuto, moradora da área, ao site.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também