Bebê de 9 meses morre asfixiada enquanto os pais dormiam em Campo Grande

Uma bebê, de apenas 9 meses, foi encontrada sem vida pelos pais durante as primeiras horas da manhã de terça-feira (30), dentro do berço onde dormia. A família é de Campo Grande e as informações foram postadas pela mãe da pequena.

Conforme as informações publicadas, a mãe da bebê disse não saber o propósito de ter perdido a filha. “Acordamos com nossa menina desfalecida dormindo no berço, foi como um refluxo. A dor é imensa. Obrigada filha por ter me dado tanta alegria. Eu te amo, meu pão de queijo”, escreveu ela ao postar fotos com a pequena.

Depois de fazer a publicação, ela e a família receberam diversas mensagens e comentários, lamentando o ocorrido e também se despedindo da criança. Alguns, custavam a acreditar no que estava sendo dito.

“Muito triste minha amiga! Deve ser a maior dor do mundo. Meus pêsames!”, disse uma amiga. “Oh meu Deus, minha querida. Estamos profundamente em choque. Que Deus, em seu infinito amor, venha consolar o seu coraçãozinho. Não temos palavras para expressar o quanto sentimos. Sei que não há nada que possa diminuir a dor, mas lembre-se que um dia você irá recebê-la em teus braços”, disse outra.

O velório da pequena começou ainda na noite de ontem e se estende até as 10h30 desta quarta-feira (1°), no Cemitério Memorial Park.

