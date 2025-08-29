Bebê de 9 meses morreu após receber dose errada de dipirona em Paranaíba

O bebê, de apenas 9 meses que morreu abril deste ano em Paranaíba, faleceu após receber uma dose de dipirona 900% maior que a prescrita pelo médico. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Interativo MS, a criança recebeu uma dose de 2 ml de dipirona direto na veia, quando o recomendado era 0,2 ml.

O pequeno estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Paranaíba após ter febre, causadas como uma reação as vacinas aplicadas horas antes.

Por conta do excesso de remédio, o pequeno teve uma parada cardiorrespiratória, falecendo minutos depois.

O laudo do IML (Instituto Médico Legal), comprovou que a criança foi vítima de erro médico, fato esse denunciado desde o começo pela família. O caso segue sendo investigado pelas autoridades policiais.

