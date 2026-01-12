Menu
Bebê de dois meses morre em incêndio em prédio ocupado em São Paulo

Um homem de 35 anos com deficiência também foi encontrado carbonizado

12 janeiro 2026 - 11h23Sarah Chaves, com G1
Incêndio atinge prédio na Vila Prudente Incêndio atinge prédio na Vila Prudente   (Reprodução/TV Globo)

Um bebê de dois meses e um homem com deficiência morreram em um incêndio registrado na manhã desta segunda-feira (12) em um prédio ocupado por famílias sem teto, na Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo. O homem tinha 35 anos.

O fogo começou por volta das 5h em um dos apartamentos do último andar do edifício, localizado na Avenida Vila Ema. As chamas se espalharam rapidamente e uma grande quantidade de fumaça tomou conta do prédio de três pavimentos, que também tinha barracos improvisados na laje. O incêndio foi controlado horas depois.

Durante o trabalho de rescaldo, equipes do Corpo de Bombeiros encontraram os corpos das duas vítimas, já carbonizados. A identificação oficial ficará a cargo da Polícia Técnico-Científica, que também vai apurar as causas do incêndio.

Um morador do prédio, identificado como Marcelo, relatou que o homem que morreu era seu irmão, chamado Rafael. Segundo ele, ao perceber o início do incêndio, tentou alertar o irmão para sair do local e, ao mesmo tempo, combater as chamas próximas de onde estava o bebê. Marcelo não percebeu que Rafael permaneceu no quarto e acabou preso no local. O morador sofreu queimaduras na perna e não conseguiu evitar a morte da criança.

O imóvel atingido pelo fogo abrigava a antiga Padaria Amália, estabelecimento conhecido na região nas décadas de 1970, 1980 e 1990. Após o encerramento das atividades, o prédio ficou abandonado por um período e foi ocupado há cerca de dez anos. No mesmo terreno funciona ainda uma cooperativa de reciclagem.

