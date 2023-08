Bebê de três meses morre após carreta invadir a pista contrária e causar acidente em MS

Um bebê, de apenas três meses, morreu após o carro em que ele estava ser atingido por uma carreta bi-trem durante a tarde de sábado (19), em Costa Rica. Ele estava acompanhado da mãe, empresária de Coxim Laurislene Santos, o irmão de 14 anos e os avós dentro do veículo.

Conforme as informações do site Coxim Agora, o pai da empresária, de 62 anos, era o motorista do Fiat Siena. Em determinado momento, uma carreta bi-trem, que seguia no sentido contrário, teria invadido a pista e causado a colisão.

Em estado mais grave, a criança foi socorrida e chegou a ser encaminhada no sistema vaga zero para Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu durante a madrugada de domingo (20).

O adolescente, de 14 anos, ficou inconsciente após bater a cabeça, mas posteriormente acordou e seu estado de saúde é considerado estável. A empresária teve ferimentos nas costas, porém, está fora de perigo.

O motorista, pai de Laurislene, foi socorrido com suspeita de ter sofrido um TCE (Traumatismo Craniano Encefálico), ele segue internado na Unidade de Tratamento Intensiva na Fundação Hospitalar de Costa Rica.

Pelas redes sociais, a mãe do bebê fez publicações de luto, lamentando o ocorrido. “Um dia me falaram que a maior dor do mundo é a dor de um parto, mentira, a maior dor do mundo é a de perder um filho, de todas as dores que já senti, a pior foi te perder. Luto pelo meu filho Emanuel, dor inexplicável, cuida dele pra mim meu pai”.

