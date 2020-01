Bebê de um ano é estuprada pelo primo de 15 anos e passa por cirurgia

Priscilla Porangaba, com informações do R7

Uma bebê do sexo feminino de apenas um ano de idade foi estuprada e teve de passar por uma cirurgia de emergência para a reconstrução da vagina, em Tefé no Amazonas, na tarde desta terça-feira (21).

O principal suspeito do estupro é o primo dela, de 15 anos. De acordo com o delegado João Batista Flores, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé, os pais da criança saíram pra fazer cobranças e deixaram a criança com a avó materna que acabou dormindo e pedindo para que o neto observasse a criança.

O delegado explicou que enquanto a avó dormia, o adolescente cometeu o estupro contra a criança. Quando a avó acordou logo percebeu que tinha algo errado e imediatamente encaminhou a criança ao hospital do município. Após os abusos sexuais, a vítima teve que passar por procedimentos cirúrgicos para a reconstrução das partes íntimas.

A autoridade policial informou que até o momento o adolescente não foi localizado e um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar o caso que segue sendo investigado pela Polícia Civil.

