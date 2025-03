BebÃª de um ano morre em creche clandestina no Indubrasil

Um bebê, de apenas 1 ano e 11 meses, morreu no final da manhã desta quinta-feira (20) após se afogar em uma piscina infantil enquanto estava sob os cuidados de uma creche clandestina na Rua Ganso, no Núcleo Industrial de Campo Grande, popularmente conhecido como Indubrasil.

Segundo informações iniciais, o bebê ficava na creche com o irmão, de 7 anos, das 7h às 17h, enquanto os pais trabalham. O afogamento aconteceu ainda pela manhã, quando o bebê estava em um balanço, na frente da casa, e ficou sozinho brincando enquanto a cuidadora foi para a cozinha do imóvel para cozinhar.

Instantes depois, outra criança viu o bebê se afogando em uma piscina infantil, com não mais de 30 cm de profundidade e que fica nos fundos da residência, e correu para pedir ajuda da cuidadora.

O bebê chegou a ser tirado da água e levado para um posto de saúde na região, local onde foi constado o óbito da criança. A morte ocorreu por volta das 11h30.

A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente (DEPCA), a Polícia Militar e a Perícia estão no local realizando as diligências necessárias.

