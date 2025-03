Bebê é encontrado morto em saco de lixo após ser abortado no 7° mês de gestação em MS

Uma mulher, de 43 anos, precisou ser socorrida depois de interromper uma gestação de 7 meses. O caso aconteceu durante a manhã desta sexta-feira (28), na rua Ponta Porã, no Jardim Aprazível, em Caarapó.

Conforme as informações divulgadas pelo site CaarapoNews, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender o caso por volta das 8h da manhã, socorrendo e encaminhando a vítima para o Hospital São Mateus.

A criança, o bebê de 7 meses, foi encontrado sem sinais vitais em uma sacola plástica, comumente usada para descarte de lixo. Diante da situação, a Polícia Civil e a Perícia Técnica precisaram ser acionadas para atender o caso.

Ainda segundo o site, a mulher contou que teria tomado um medicamento abortivo, Cytotec. Originalmente, o remédio é usado para tratamento de úlceras gástricas, inibindo a secreção ácida no estômago e estimulando a produção de muco, protegendo a mucosa gástrica. No entanto, o uso indevido do medicamento pode provocar contrações uterinas e causando o aborto em gestantes em qualquer fase da gravidez.

As motivações que levaram a mulher a tentar interromper a gravidez ainda são desconhecidas.

