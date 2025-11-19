Menu
Menu Busca quarta, 19 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Polícia

Bebê é encontrado morto pela própria mãe em Aquidauana

Laudo necroscópico vai definir a causa da morte

19 novembro 2025 - 15h23Luiz Vinicius
Delegacia onde será feita a investigaçãoDelegacia onde será feita a investigação   (A Princesinha News)

Bebê, de 5 meses, foi encontrado morto durante a terça-feira, dia 18, em uma residência em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande. Quem encontrou a vítima sem vida foi a própria mãe.

Ela afirmou que colocou o filho para dormir em um quarto separado, mas relembrou que o menino era prematuro e vinha apresentando episódios de febre, vômito e dificuldade respiratória nos últimos dias. Laudo necroscópico vai definir a causa da morte.

Segundo o site A Princesinha News, a mãe declarou as autoridades que não retornou ao quarto desde que tinha colocado o bebê para dormir.

Já pelas primeiras horas da manhã, o companheiro da comunicante, foi verificar o bebê e notou que ele estava imóvel e sem sinais vitais. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apenas constatou o óbito.

A mãe relatou ainda que possui outros três filhos, mas nenhum deles estava no quarto onde o bebê dormia durante a noite.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Corpo de Bombeiros atendeu a vítima
Polícia
Homem surta, fica agressivo e apanha de moradores do Caiobá
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Livramento? Motorista escapa por pouco após carretinha atingir caminhão na MS-395
Com crise de hipertensão, moradora do Pantanal é socorrida de helicóptero em Corumbá
Polícia
Com crise de hipertensão, moradora do Pantanal é socorrida de helicóptero em Corumbá
O caso foi descoberto na manhã de hoje
Polícia
Homem é julgado pelo 'tribunal do crime' e encontrado morto em cova rasa em Campo Grande
Passarela desaba após ser atingida por caminhão e deixa uma pessoa morta na BR-116
Polícia
Passarela desaba após ser atingida por caminhão e deixa uma pessoa morta na BR-116
Menina está internada no Hospital Universitário, da UFGD
Polícia
Menina de 8 anos é abusada sexualmente pelo primo de 14 anos em Dourados
Foto: DOF
Polícia
Prisma é apreendido com mais de uma tonelada de maconha na MS-164
Boliviano precisou ser internado em Três Lagoas
Polícia
'Mula do tráfico', boliviano morre após ingerir 100 cápsulas de cocaína em Três Lagoas
O motorista foi preso
Polícia
Motociclista fica ferido ao ser atingido por carro conduzido por motorista sem CNH
Motoristas relataram lentidão intensa enquanto a Polícia Militar fazia a abordagem
Polícia
VÍDEO AGORA: Perseguição e prisão 'empaca' trânsito no Monte Castelo

Mais Lidas

Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Polícia
AGORA: Motociclista morre durante acidente grave em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Idoso mata homem com facada certeira e foge após briga em bar de Campo Grande
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante divulga calendário para o segundo semestre de 2025