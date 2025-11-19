Bebê é encontrado morto pela própria mãe em Aquidauana

Bebê, de 5 meses, foi encontrado morto durante a terça-feira, dia 18, em uma residência em Aquidauana - a 140 quilômetros de Campo Grande. Quem encontrou a vítima sem vida foi a própria mãe.

Ela afirmou que colocou o filho para dormir em um quarto separado, mas relembrou que o menino era prematuro e vinha apresentando episódios de febre, vômito e dificuldade respiratória nos últimos dias. Laudo necroscópico vai definir a causa da morte.

Segundo o site A Princesinha News, a mãe declarou as autoridades que não retornou ao quarto desde que tinha colocado o bebê para dormir.

Já pelas primeiras horas da manhã, o companheiro da comunicante, foi verificar o bebê e notou que ele estava imóvel e sem sinais vitais. O Corpo de Bombeiros foi acionado e apenas constatou o óbito.

A mãe relatou ainda que possui outros três filhos, mas nenhum deles estava no quarto onde o bebê dormia durante a noite.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também