Bebê é levada para Santa Casa com suspeita de hemorragia ocular, por maus tratos

Uma criança, com menos de 2 anos, foi encontrada com hematomas e possível hemorragia ocular, na tarde de ontem (26), no bairro Estrela do Sul, em Campo Grande.

De acordo com as informações, a menina apresentava sinais de maus tratos com hematomas nos olhos. Histórias relatadas pela genitora, uma adolescente de 17 anos, eram divergentes.

O caso foi descoberto após o Conselho Tutelar ser acionado, por meio de uma denúncia, de suspeitas de maus tratos contra a bebê, que estaria com a mãe e o namorado.

Ao serem questionados, o casal disse não saber o que tinha acontecido com a criança. No entanto, depois de mais perguntas, o homem, que não teve a identidade revelada, alegou que a bebê tinha caído.

A criança foi levada para o Hospital Santa Casa de Campo Grande, onde estão sendo realizados os exameses necessários.

