Bebê é socorrido em estado gravíssimo após se afogar em piscina em São Gabriel do Oeste

Um bebê, de apenas 11 meses, foi socorrido em estado gravíssimo após se afogar em uma piscina de plástico na manhã desta quinta-feira (16). O caso aconteceu em uma casa da cidade de São Gabriel do Oeste.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Idest, a mãe detalhou que o bebê teria ficado submerso por cerca de dez minutos em uma piscina instalada em casa.

Após ser encontrado, o pequeno foi socorrido rapidamente e levado até um posto de saúde da região, onde o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) assumiu as manobras de reanimação e fez a criança voltar a ter batimentos cardíacos.

O bebê foi então intubado e encaminhado ao Hospital Municipal antes de ser transferido para Campo Grande por conta da gravidade do caso.

Até o momento, não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente e nem o estado de saúde da criança.

