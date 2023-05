Bebê engasgado é salvo por policiais civis na Capital

Um bebê, recém-nascido, foi salvo de engasgamento na última segunda-feira (1), por policiais civis da Delegacia de Pronto Atendimento do Centro (Depac-Centro). A criança foi levada pelo pai e chegou no local com coloração arroxeada.

Conforme a Polícia Civil, o pai chegou desesperado no plantão, com a criança apresentando sinal de engasgamento. Segundo ele, o bebê, João Pedro, estava mamando na mãe, quando engasgou com o leite.

“Eu saí correndo e quando vi a delegacia resolvi parar, pois se os policiais não pudessem salvar, pelo menos poderiam levar meu filho mais rápido, num veículo de emergência, para algum local apropriado. Mas graças a Deus deu tudo certo. Os policiais foram atenciosos e já na delegacia meu filho voltou 100%”, comentou.

Toda a equipe prestou auxílio ao responsável, em seguida, realizaram inicialmente uma manobra de Heimilich, mas a criança ainda permanecia com coloração arroxeada, então, os policiais levaram o bebê até a maternidade Cândido Mariano.

No local, o bebê foi atendido e precisou ser encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Coronel Antonino. João Pedro já recebeu alta e está em casa se recuperando.

Deixe seu Comentário

Leia Também