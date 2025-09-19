Menu
Polícia

Bebê morre após médico sumir e demorar para realizar o parto em Bonito

O caso foi denunciado pela família na delegacia da cidade e será investigado pelas autoridades

19 setembro 2025 - 15h24Brenda Assis
Imagem ilustrativa Imagem ilustrativa   (Reprodução/Pixabay)

Um bebê nasceu morto após a demora do médico para realizar o parto. A possível negligência foi denunciada pela família na Delegacia de Polícia Civil de Bonito na quarta-feira (17).

Conforme o registro policial, a mulher, de 34 anos, foi para unidade de saúde após entrar em trabalho de parto na noite de terça-feira (16). Porém, o médico ginecologista e obstetra que estava de plantão no hospital estava preso em uma cirurgia.

Depois que o procedimento acabou, ele apenas saiu dizendo que iria embora e faria o parto na quarta-feira. Durante a madrugada, a paciente teve complicações e mesmo com as enfermeiras ligando e tentando outras formas de contato, o profissional não apareceu.

O médico então voltou ao hospital no horário do almoço e realizou o parto. No entanto, o bebê nasceu sem vida. Sem saber o que fazer, os familiares pediram ajuda a um vereador da cidade, que acompanhou o pai da criança até a delegacia para registrar o fato.

Ainda segundo o registro policial, a família solicita providências para apuração do caso e da possível omissão por parte do profissional.

 

