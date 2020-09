Bebê morre após se afogar em balde

Flávio Veras, com informações do G1

Um bebê de 1 ano morreu após se afogar em um balde com água, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. A mãe relatou à Polícia Militar que estava limpando a casa e que, quando percebeu, o filho já estava se afogando. O bebê foi levado até o posto de saúde da cidade, mas já chegou ao local sem vida.

Segundo reportagem do G1, o caso aconteceu na manhã de quinta-feira (3). De acordo com a polícia, ao perceber que o filho estava se afogando, a mãe saiu com ele no colo gritando por socorro pela rua do bairro onde moram. Uma vizinha que passava de carro pelo local levou a mãe e o bebê até a unidade de saúde.

Uma enfermeira relatou aos policias que o bebê já havia chegado na unidade sem sinais vitais e que a equipe ainda tentou manobras de reanimação. No entanto, ele não respondeu aos procedimentos médicos.

O corpo do menino foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. A Polícia Civil investiga o caso e informou que a mãe poderá responder por homicídio culposo - quando não há a intenção de matar.

