Bebê morre após ser atendido duas vezes em UPA de Campo Grande

Um bebê de apenas um mês e 23 dias morreu na manhã desta terça-feira (10), na Unidade de Pronto Atendimento — UPA Dr. Walfrido Azambuja de Arruda – Coronel Antonino, em Campo Grande. A criança, moradora do Bairro Jardim Presidente, na região norte da capital, foi atendida na unidade de saúde em duas ocasiões.

O pai da vítima, um homem de 30 anos, dirigiu-se à Polícia Civil para relatar os fatos. Segundo seu depoimento, na última sexta-feira (6), ele procurou a UPA devido ao choro incessante e dores abdominais, juntamente com secreção nas vias aéreas do bebê.

No primeiro atendimento, a criança recebeu cuidados médicos e foi liberada com orientações para administração de 'dipirona' e lavagem das vias aéreas com soro fisiológico em casa.

No entanto, durante o fim de semana, o estado de saúde do bebê piorou, levando o pai a retornar à mesma unidade de saúde na manhã de segunda-feira (9). A criança foi internada, mas infelizmente veio a óbito nesta terça-feira às 06h05.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, o médico plantonista responsável pelo atendimento não teve seu nome informado pelo pai à Polícia, mas diagnosticou um aparente quadro de pneumonia na criança.

O caso foi registrado como morte natural na 2ª Delegacia de Polícia Civil e deve ser alvo de investigações. O pai da criança suspeita de negligência médica no atendimento prestado à criança na UPA.

