Bebê morre no parto, família se revolta e funcionário de maternidade é agredido na Capital

A família de um bebê, que morreu durante o parto da Maternidade Cândido Mariano, se revoltou e agrediu um funcionário na unidade de saúde. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (16), em Campo Grande. Eles alegam que a criança foi vítima de negligência médica.
Conforme o registro policial, irritado com toda a situação, o avô acertou um soco no rapaz que estava na portaria passando orientações.
Ainda segundo o relato dos familiares, o funcionário teria sido ríspido ao ligar com a situação, causando ainda mais ira no suspeito.
Diante da situação, o idoso acabou sendo preso em flagrante e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como vias de fato.
