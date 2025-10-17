Menu
Polícia

Bebê morre no parto, família se revolta e funcionário de maternidade é agredido na Capital

O suspeito alegou que o neto foi vítima de negligência médica

17 outubro 2025 - 15h51Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  

A família de um bebê, que morreu durante o parto da Maternidade Cândido Mariano,  se revoltou e agrediu um funcionário na unidade de saúde. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (16), em Campo Grande. Eles alegam que a criança foi vítima de negligência médica.

Conforme o registro policial, irritado com toda a situação, o avô acertou um soco no rapaz que estava na portaria passando orientações.

Ainda segundo o relato dos familiares, o funcionário teria sido ríspido ao ligar com a situação, causando ainda mais ira no suspeito.

Diante da situação, o idoso acabou sendo preso em flagrante e encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como vias de fato.

