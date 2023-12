Bebê que caiu de prédio no Aero Rancho está intubada e quadro é 'delicado'

A bebê, de apenas quatro meses que caiu do 4° andar de um prédio em um condomínio no Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande, na noite de ontem (12), está intubada na CTI da Santa Casa. O estado de saúde dela é considerado delicado.

Conforme o apurado pelo JD1, a pequena está sedada, um estado de coma induzido, depois de ter uma parada cardiorrespiratória. Ainda ontem, os médicos apontaram preocupação com uma hemorragia neurológica, que por enquanto não deve ter intervenção cirúrgica.

Apesar de a queda ter sido de uma altura considerável, cerca de 15 metros, a bebê não teve nenhum osso quebrado. No CTI, ela segue sendo vigiada constantemente.

O caso – Na noite de terça-feira (12), a criança estava sendo cuidada pela irmã, de apenas 7 anos, responsável também por olhar o irmão, de 3 anos.

Vendo a bebê chorar, a menina tentou acalmá-la colocando a menor na janela, mas por um descuido a recém-nascida acabou caindo. Mãe solteira, a genitora das crianças não estava em casa no momento do acidente, pois teria ido até a casa de uma amiga.

A Polícia Científica esteve no local para levantar informações do contexto do acidente e principalmente, analisar o apartamento onde a família mora. O JD1 Notícias conversou rapidamente com o delegado de plantão Gabriel Desterro, da Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, sobre o caso e a explicação levava a constatação de abandono de incapaz por parte da mãe.

"Um ambiente que está bastante sujo, muita louça para lavar, muita sujeira, fezes de animais espalhados pela casa, um odor muito forte. Indicativo de um ambiente inapropriado para a criação dessas crianças", pontuou o delegado.

A menina e o menino, de 3 anos, foram acolhidos pelo Conselho Tutelar e ficarão sob a tutela do órgão até o desenrolar dos fatos. A mãe das crianças foi presa por abandono de incapaz.

Deixe seu Comentário

Leia Também