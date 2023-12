Bebê que estava de "garupa" em moto teve fratura no crânio

A bebê de 7 meses que estava de “garupa” na moto envolvida em um acidente no cruzamento entre a Avenida Dr. Nasri Siufi e a Rua Rio Brilhante, na tarde desta quinta-feira (14), sofreu uma fratura no crânio e, conforme informações da reportagem do JD1, precisou ser intubada ainda no local.

Na moto estavam os pais da menina, ambos de 20 anos, com a bebê sendo segurada pela mãe, que estava na garupa da moto. Por não estar usando capacete, a criança foi a que mais sofreu com a batida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate dos pais. Devido à gravidade do acidente e ferimentos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foi acionado e intubou a bebê ainda no local. Ela, assim como seus pais, foi transferida para a Santa Casa da Capital, onde passará por avaliação médica especializada.

Familiares das vítimas estão no local do acidente. A avó da menina precisou ser consolada por parentes que a acompanhavam.

