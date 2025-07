Bebê que morreu ao ser estuprada pelo pai sofria maus-tratos: 'infestação de piolhos e larvas'

Saiba Mais Polícia Bebê de 1 ano morre ao ser estuprada pelo próprio pai em MS

Por meio de nota, o Hospital Universitário de Campo Grande se manifestou a respeito do período em que a bebê, de apenas 1 ano e 9 meses, passou internada. A pequena morreu ao ser estuprada pelo pai em Camapuã, durante a manhã desta quarta-feira (9). O suspeito foi preso.

De acordo com a unidade de saúde, a pequena foi internada no dia 28 de junho, om infecção na traqueostomia, larvas, piolhos e pneumonia. “Já usava traqueostomia e tinha histórico de dificuldade respiratória, convulsões e choque. Durante a internação, ficou estável, respirando bem, comendo normalmente e sem febre após o início do tratamento”, informou.

Durante a segunda-feira (30), a menina passou por uma cirurgia para retirar as larvas e trocar a cânula da traqueostomia por causa de um estreitamento na traqueia, ficando internada em recuperação até a terça-feira (8).

Após receber alta, a mãe voltou para casa com a filha, dormindo no mesmo imóvel que o suspeito. Conforme as informações policiais, as equipes foram acionadas pela equipe médica para ir até o Hospital Municipal Sociedade Proteção a Maternidade e Infância de Camapuã, pois uma criança havia falecido e o homem estaria no local.

O médico de plantão informou que o bebê foi encaminhado para a unidade de saúde junto com a mãe, por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ao chegar, as equipes tentaram reanimar a bebê, porém, não tiveram sucesso e a morte acabou sendo constatada.

Durante a analise, após os procedimentos de reanimação, as equipes constataram lesões anais e vaginais na criança.

Na manhã de hoje, ao acordar, a genitora disse ter trocado a fralda da filha sem perceber qualquer lesão.

Os policiais então conversaram com o suspeito, que confirmou ter cometido o estupro contra a menor. Ele foi preso em flagrante e encaminhado, junto com a genitora da menor, para a delegacia da cidade.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Bebê de 1 ano morre ao ser estuprada pelo próprio pai em MS

Deixe seu Comentário

Leia Também