Bebê que morreu nesta madrugada tinha hematomas na cabeça, dizem vizinhos

Saiba Mais Polícia Bebê de nove meses morre com suspeita de maus-tratos em Campo Grande

A bebê de apenas nove meses que morreu na madrugada desta segunda-feira (14), chegou na UPA Universitário com hematomas pelo corpo e na região da cabeça, segundo vizinhos, que relataram ainda que as outras crianças, irmãos mais velhos da vítima, “ficam dias sem tomar banho, andando na rua”.



Antes da criança passar mal da madrugada de hoje, a mãe já tinha procurado atendimento médico na última sexta-feira (11), oportunidade em que levou a bebê na UBSF e depois recebeu encaminhamento para a unidade do Caiobá, onde consta o endereço da família, para só depois ter o encaminhamento para a UPA Universitário.

Ao JD1Notícias, a vizinha, Maria de Lurdes Silva contou que a mãe da vítima tinha relatado que "a criança já estava muito gripada". A família mora há três meses na Rua Maracantins, localizada no Tijuca, e os pais são usuários de drogas.

Ainda segundo a moradora, na madrugada desta segunda, a mãe “saiu tranquila” quando a bebê passou mal e ainda ameaçou matar a vizinha. Conforme o apurado pelo JD1, o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate do bebê até a UPA do bairro Universitário.

Por meio de nota, a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde) esclareceu que a criança não estava acompanhada dos pais quando chegou a unidade de saúde, apenas do Corpo de Bombeiros, que fez o socorro.

Relatos de outros moradores ainda dão conta de que a casa é uma bagunça, com comida vencida e que os outros pequenos “ficam dias sem tomar banho, andando na rua". As outras duas crianças foram levadas nesta manhã para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

A casa onde morava a bebê com os irmãos e os pais foi vistoriada por equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil onde realizaram os levantamentos iniciais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Bebê de nove meses morre com suspeita de maus-tratos em Campo Grande

Deixe seu Comentário

Leia Também