Bebê segue internado após nascer em parto prematuro causado por agressões em Dourados

A mulher, de 37 anos, que perdeu um dos filhos que estava esperando, recebeu alta médica do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), durante a manhã desta quarta-feira (28). O outro bebê segue internado na UTI do hospital.

Conforme as informações do site Dourados News, o recém-nascido que sobreviveu ao parto prematuro provocado pela violência está na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, sendo acompanhada por uma equipe multiprofissional e recebe todos os cuidados necessários. Apesar disso, o estado de saúde do bebê é considerado estável.

Agressão – O autor do espancamento, de 35 anos, foi preso em flagrante horas depois do crime.

Segundo as investigações, a agressão ocorreu no último domingo (26). A vítima, que estava grávida de 7 meses, foi socorrida pelo Samu e entrou em trabalho de parto a caminho do HU-UFGD (Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados).

O caso foi registrado como lesão corporal grave e aborto provocado por terceiro sem consentimento da gestante.

Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e nesta quarta-feira foi transferido para a Penitenciária Estadual de Dourados (PED).

