Bebedeira em bar do Guanandi termina com homem esfaqueado no braÃ§o

Um homem, de 39 anos, foi esfaqueado em seu braço esquerdo durante uma confusão após uma bebedeira em um bar do bairro Guanandi, em Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (8).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou para os policiais militares que estava bebendo no estabelecimento, quando acabou esfaqueado pelo suspeito, resultando em um corte de aproximadamente 3 centímetros.

O homem, no entanto, não conseguiu lembrar quem seria o autor da agressão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, fez os primeiros atendimentos médicos e encaminhou a vítima para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

A Polícia Militar colheu alguns detalhes e encaminhou a ocorrência para a delegacia de plantão.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

