Bebedeira termina com homem esfaqueado em residência no Monte Castelo

Homem, de 51 anos, levou uma facada no peito durante um desentendimento com um colega, de 58 anos, no início da noite deste sábado (2), em uma residência, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ambos estavam consumindo bebida alcoólica, quando houve um desentendimento entre eles.

Diante da discussão, o suspeito se apossou de uma faca e desferiu um golpe no peito da vítima, provocando um corte de aproximadamente 2 centímetros. Após a agressão, o suspeito fugiu do local e tomou destino ignorado, não sendo localizado até o momento.

Já a vítima foi socorrida por uma testemunha até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, onde recebeu atendimento médico e ficou em observação.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

