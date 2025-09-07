Menu
Polícia

Bebedeira termina com homem ferido no pescoço em Campo Grande

Ele foi socorrido pela sobrinha e levado para a Santa Casa

07 setembro 2025 - 13h41Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Homem de 41 anos foi socorrido com um ferimento no pescoço durante a madrugada deste domingo (7), enquanto bebia com amigos na frente de casa, na região do Bairro Joquei Club, em Campo Grande.

Conforme o registro policial a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de lesão corporal por arma de fogo, que havia dado entrada na Santa Casa.

Para os policiais, a vítima contou que estava acompanhado de quatro amigos, quando lembra apenas de ver sua roupa suja de sangue. Ele foi socorrido pela sobrinha e encaminhado para o hospital.

Segundo o relato dos militares, durante a conversa foi possível notar que o homem estava completamente sujo com o sangue. No entanto, não teria sido possível identificar a lesão, mas a vítima detalhou que poderia ter sido atingido por um tiro ou por uma facada.

A irmã do homem contou para os policiais que descobriu sobre o caso ao ser informada que o irmão havia se envolvido em uma briga, sendo que posteriormente estava internado.

Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepo, e será investigado.

