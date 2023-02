Beijar sem consentimento é crime de importunação sexual, informa PM

Vai curtir e beijar bastante no Carnaval? Divirta-se, mas tome cuidado, pois um beijo roubado pode te fazer ser preso pelo crime de importunação sexual, conforme informado pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

O Código Penal estipula pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constituir crime mais grave.

“O beijo roubado forçado, o puxão pelo braço ou pelo cabelo, agarrar pela cintura, cantadas invasivas, passar a mão sem o consentimento, são exemplos de importunação sexual”, explica o policial militar Augusto.

“A Lei 13.718 que define importunação sexual como a prática de ato libidinoso contra alguém sem consentimento a fim de satisfazer as necessidades sexuais do importunador ou de terceiro foi criada em setembro de 2018”, explica a PM Caciane.

