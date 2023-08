Belina estraga em rodovia e homem é preso por arma de fogo e munições na fronteira

Homem, de 30 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições. A prisão aconteceu durante a tarde domingo (20), na área rural de Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), realizavam um patrulhamento ostensivo pela MS-384, área rural do município, quando visualizaram uma Belina parada às margens da rodovia.

Durante a abordagem ao condutor, os policiais localizaram uma espingarda calibre 12 e dez munições, do mesmo calibre, no banco do passageiro. Questionado sobre a documentação legal para o porte do armamento, o homem disse que não a possui.

A numeração da arma de fogo estava danificada. O veículo apresentou problemas mecânicos e foi liberado para a esposa do homem, que compareceu no local da abordagem.

O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

