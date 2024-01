Benção? Dupla faz a limpa em igreja e polícia consegue recuperar tudo em Ponta Porã

Uma denúncia de roubo mobilizou a Polícia Militar na tarde de sexta-feira (5), em Ponta Porã, conforme relatos, o crime aconteceu na Igreja Santificação. Segundo a vítima, foram levados um notebook da marca Samsung, uma mesa de som da marca Behringer, um microfone portátil com caixa de alimentação, um receptor de microfones uma guitarra, um baixo, um violão e uma caixa de som.

Conforme o Ponta Porã News, através de imagens de câmeras de segurança disponibilizadas pela vítima, os policiais militares conseguiram identificar os autores do crime e rapidamente localizados na Vila Ferroviária. Ambos já possuíam antecedentes criminais por furtos de motocicletas e estabelecimentos comerciais, associação criminosa e desacato.

Durante a abordagem, os suspeitos admitiram o furto e revelaram ter escondido alguns dos objetos em um terreno abandonado, os policiais conseguiram recuperar o notebook, a mesa de som, o receptor e o microfone portátil que estavam escondidos no terreno abandonado.

Mesmo com a guitarra e o baixo sendo levados para o território paraguaio, na cidade de Pedro Juan Caballero. Em uma ação conjunta com a Polícia Nacional da Primeira Comissária, os instrumentos musicais também foram recuperados.

A dupla foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. Os mesmo já haviam sido flagrados furtando também uma motocicleta.

