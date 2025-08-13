Bezerro morre após ser atropelado por ambulância de Ivinhema na MS-276

Uma ambulância UTI do município de Ivinhema se envolveu em um grave acidente durante a madrugada de terça-feira (12), na MS-276, entre as cidades de Glória de Dourados e Deodápolis.
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ivinotícias, o motorista e os médicos haviam levado uma pessoa em vaga zero para Dourados e retornavam para Ivinhema quando quatro animais entraram na pista repentinamente.
O condutor conseguiu desviar de três, no entanto, acabou atingindo um bezerro. Apesar do susto, ninguém se feriu durante o acidente, causando apenas danos materiais na ambulância.
No entanto, o animal acabou falecendo com o impacto, ficando às margens da rodovia.
