Polícia

Bezerro morre após ser atropelado por ambulância de Ivinhema na MS-276

Por sorte, os ocupantes do veiculo não tiveram ferimentos pelo corpo

13 agosto 2025 - 14h24
O acidente aconteceu na madrugada de terça   (Foto: Ivinotícias)

Uma ambulância UTI do município de Ivinhema se envolveu em um grave acidente durante a madrugada de terça-feira (12), na MS-276, entre as cidades de Glória de Dourados e Deodápolis.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Ivinotícias, o motorista e os médicos haviam levado uma pessoa em vaga zero para Dourados e retornavam para Ivinhema quando quatro animais entraram na pista repentinamente.

O condutor conseguiu desviar de três, no entanto, acabou atingindo um bezerro. Apesar do susto, ninguém se feriu durante o acidente, causando apenas danos materiais na ambulância.

No entanto, o animal acabou falecendo com o impacto, ficando às margens da rodovia.

